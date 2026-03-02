Portfolio Fotografia d’autore al Museo irpino

Al Museo Irpino, nelle sale del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, si tiene la mostra Portfolio dedicata alla fotografia d’autore. L’esposizione presenta una selezione di scatti realizzati da vari fotografi, che vengono mostrati al pubblico attraverso un percorso espositivo appositamente allestito. La rassegna rimarrà aperta per un certo periodo, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare diverse interpretazioni visive.

Il Museo Irpino riporta all’interno delle sale espositive del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, la fotografia d’autore con la rassegna Portfolio. Quest’anno si alterneranno otto fotografi, diversi per personalità, esperienze e stile narrativo, le cui fotografie saranno esposte da marzo a dicembre 2026. La rassegna fotografica sarà inaugurata sabato 7 marzo da Pino de Silva e Antonio Bergamino con Visioni effimere. Le immagini dei due artisti nascono in uno spazio incerto dove la forma non chiede di durare, il tempo non ha fretta di cancellare. La fotografia non trattiene, ma sfiora e non fissa, accompagna. Visioni effimere non cerca risposte ma attese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

