memorie alla galleria papini torna protagonista la fotografia

La Galleria Papini di Ancona riapre le porte alla fotografia con una nuova mostra. La collettiva

La Galleria Papini di Ancona torna a dare spazio alla fotografia. Negli spazi espositivi di via Bernabei è stata appena inaugurata la collettiva "Memorie", che ha come protagonisti i suoi soci fotografi. Si tratta di Silvia Breschi, Rosella Centanni, Maria Ferraioli, Sauro Marini, Aldo Moglie, Sang-Hee Piercecchi, Tiziana Torcoletti ed Emilio Vendramin. Come sottolinea la presidente Anna Maria Alessandrini "abbiamo la fortuna di avere tra i nostri soci dei fotografi di particolare valore, che espongono in questa collettiva un loro personale progetto inerente al tema del titolo". Il testo critico è firmato dallo storico dell’arte Marco Tarsetti, secondo il quale "la memoria è la base dell’identità, e le fotografie sono ormai un aspetto integrante della nostra memoria, sia personale che collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

