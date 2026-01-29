‘Scenari Alpini’ al Museo Nazionale di Fotografia

Il Museo Nazionale di Fotografia apre le sue porte con la mostra “Scenari Alpini”. L’esposizione si inserisce nel programma dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, dedicata ai Giochi Olimpici Invernali. Sono esposte immagini che raccontano i paesaggi e la vita nelle Alpi, catturate da diversi fotografi. La mostra è visitabile fino a fine evento, offrendo ai visitatori uno sguardo autentico sulla montagna e le sue sfide.

(Adnkronos) – Il Museo Nazionale di Fotografia (Munaf) è protagonista del programma dell'Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026 in occasione dei Giochi Olimpici Invernali con la mostra "Scenari Alpini. Paesaggi e Comunità di Lombardia fra tradizioni e futuro", a cura di Matteo Balduzzi. Un progetto sostenuto da Regione Lombardia, visitabile da sabato 31 gennaio (vernice ore 17) al 3 maggio 2026 nelle sale di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo (Milano). Le opere spaziano dalla fotografia al video, dall'installazione multimediale all'indagine etnografica, per una lettura profonda e complessa della montagna lombarda: un viaggio fra paesaggi, memoria, storie, miti e visioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Al Museo M9 la mostra sui parchi alpini nazionali Al Museo M9 si inaugura oggi la mostra dedicata ai Parchi Nazionali alpini. Elio Ciol: la grande fotografia in mostra al Museo Diocesano di Milano Il Museo Diocesano di Milano ospita una retrospettiva dedicata a Elio Ciol, uno dei più importanti fotografi italiani ancora in attività. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina: al Museo Nazionale di Fotografia 'Scenari alpini' in mostra; ‘Scenari Alpini’ al MUNAF: la montagna lombarda tra memoria, paesaggio e futuro; Milano Cortina 2026: la provincia di Sondrio protagonista dei Giochi della Cultura tra montagne, arte e sport; Dieci mostre da non perdere in Lombardia per respirare l’atmosfera delle Olimpiadi invernali. 'Scenari Alpini' al Museo Nazionale di FotografiaIl Museo Nazionale di Fotografia (Munaf) è protagonista del programma dell'Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026 in occasione dei Giochi Olimpici Invernali con la mostra Scenari Alpini. Paesaggi e ... adnkronos.com Milano Cortina: al Museo Nazionale di Fotografia 'Scenari alpini' in mostraUna veduta del ghiacciaio del Rodano del maestro altoatesino Walter Niedemayr apre la mostra 'Scenari Alpini. (ANSA) ... ansa.it Milano Cortina: al Museo Nazionale di Fotografia 'Scenari alpini' in mostra. A Villa Ghirlanda i sette progetti vincitori della omonima Call for Project #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.