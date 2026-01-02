Family game natalizio al Museo Irpino

Il Museo Irpino di Avellino organizza un family game natalizio il 2 gennaio alle ore 17.00. L'evento si svolgerà presso il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico e sarà dedicato alla scoperta della sezione risorgimentale. Un’occasione per conoscere la storia locale in un’attività coinvolgente pensata per tutta la famiglia. L’ingresso è aperto a tutti, nell’ambito delle iniziative culturali del museo durante le festività.

Venerdì 2 gennaio alle ore 17.00 il Museo Irpino, presso il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino, ospiterà un Family game natalizio dedicato alla scoperta della sezione risorgimentale. Un pomeriggio pensato per grandi e piccoli, tra quiz, prove di abilità e un’emozionante. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Family game natalizio al Museo Irpino Leggi anche: Auguri da collezione: crea il tuo biglietto natalizio al Museo Miniscalchi-Erizzo Leggi anche: Londra, il T-Rex del Museo di Storia Naturale sfoggia il maglione natalizio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tutti i colori della neve ai Musei civici. Straordinari per il Tesoro del Duomo. Natale e festività al Museo di Palazzo Medici Riccardi: percorsi a lume di torcia, laboratori artistici e orari straordinari - Lo spirito natalizio che pervade Firenze riscalda anche Palazzo Medici Riccardi che durante il periodo delle Feste vedrà la sua offerta arricchita e ... gonews.it

Natale: Terni, al Museo diocesano al via la rassegna “Incontri natalizi 2022” con mostre di pittura, scultura, fotografia e cartoline - In preparazione al Natale, il Museo diocesano e la Proloco, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Terni, promuovono dal 10 al 20 dicembre presso il Museo diocesano di Terni, la ... agensir.it

Il divertimento della domenica è servito! Arriva IL CERVELLONE FAMILY GAME, il quiz pensato per i bambini (ma che diverte tutta la famiglia ). Un mix di domande, giochi, colori e risate per passare una domenica diversa dal solito! Ogni domenica - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.