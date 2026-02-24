Maxi multa da 19mila euro alla discoteca per numerose violazioni di carattere penale

Una discoteca è stata multata con 19mila euro per numerose violazioni di carattere penale, tra cui la mancanza di autorizzazioni e problemi di sicurezza. La polizia ha trovato locali non conformi alle norme e attrezzature non a norma. Durante i controlli, sono stati scoperti anche problemi con i sistemi di sicurezza antincendio. La gestione del locale dovrà ora rispettare le leggi e sanare le irregolarità riscontrate.

Riscontrate "numerose violazioni di carattere penale" all'interno di un locale, scatta la maxi multa. Nel corso delle verifiche effettuate sono state riscontrate numerose violazioni di carattere penale del testo unico sicurezza sul lavoro, per un ammontare di 19.800 euro circa. Tra queste, la mancata sorveglianza sanitaria di oltre dieci lavoratori, la mancata informazione e formazione sulla sicurezza dei lavoratori, la redazione di documento di valutazione dei rischi non idoneo e l’assenza del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Riscontrate anche violazioni di carattere amministrativo come l’omessa individuazione del preposto di settore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

