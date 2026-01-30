Porta Sant’Andrea | approvato l’operato del Consiglio nell’Assemblea dei soci

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Questa mattina l’assemblea dei soci di Porta Sant’Andrea ha approvato senza problemi l’attività del Consiglio. I membri si sono riuniti per discutere il lavoro svolto finora e hanno confermato la fiducia nei responsabili dell’organizzazione. La decisione arriva dopo un confronto diretto e senza tensioni, confermando che la gestione ha soddisfatto le aspettative dei partecipanti.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – . Approvata la relazione morale e la relazione economica 2025. Rimane invariata la quota sociale per il 2026. Novantasei i soci presenti. Si è svolta ieri sera - giovedì 29 gennaio 2026 - nella sala d'armi di Porta Sant'Andrea l'assemblea ordinaria dei soci, cui erano presenti 96 soci. Durante la riunione, presieduta dal rettore Maurizio Carboni, è stata approvata a larghissima maggioranza la relazione morale sull'attività del Quartiere nel 2025 e all'unanimità la relazione finanziariabilancio 2025.

