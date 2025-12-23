Lutto al quartiere di Porta Sant’Andrea ieri è venuto a mancare Andrea Cini
Arezzo, 23 dicembre 2025 – Si comunica il decesso di Andrea Cini, residente nel quartiere di Porta Sant’Andrea, avvenuto ieri all’età di 87 anni. Ricordato come quartierista e consigliere del quartiere negli anni ’80, Cini lascia un ricordo di impegno e dedizione alla comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il quartiere, che ne riconosce il contributo nel tempo.
Arezzo, 23 dicembre 2025 – Lutto al quartiere di Porta Sant’Andrea, iIeri è venuto a mancare, all’età di 87 anni, il quartierista Andrea Cin i, più volte consigliere del Quartiere negli anni ‘80. Maestro pasticciere, era persona molto nota in città per la sua attività, prima con il Bar Amaranto in via Anconetana, poi con il Bar Pasticceria Giotto nell’omonima piazza, infine con la pasticceria Cini in via Lorenzetti. La Camera ardente si trova presso le Cappelle dell’ospedale San Donato di Arezzo, le Esequie, si terranno nella Chiesa di Piazza Giotto, domani mercoledì 24 dicembre alle ore 15.00, cui parteciperà una delegazione del Quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Lutto a Porta Sant'Andrea: il quartiere piange la scomparsa di Daniele Del Sante
Leggi anche: Mauro Piantini è un nuovo collaboratore del quartiere di Porta Sant'Andrea
I commercianti del quartiere dove viveva la ragazza hanno abbassato le serrande in segno di lutto - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.