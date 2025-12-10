Rifacimento della condotta idrica | prevista la chiusura notturna del ponte della Resistenza

Riminitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire i lavori di rifacimento della condotta idrica di via Destra del Porto, il ponte della Resistenza sarà chiuso durante le ore notturne dal 12 dicembre, dalle 21 alle 05. La misura temporanea è necessaria per garantire la sicurezza e il buon esito dell'intervento, che interesserà il tratto tra via destra e via sinistra del Porto.

A causa dei lavori di rifacimento della condotta idrica di via Destra del Porto, è prevista la chiusura nelle ore notturne del Ponte della Resistenza, nel tratto dalla via destra del porto alla via sinistra del Porto, dalle ore 21 del 12 dicembre alle ore 05.30 del 13 dicembre.

