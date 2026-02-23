Andrea Vetrugno scomparso da San Pancrazio Salentino | non si hanno notizie da 8 giorni

Andrea Vetrugno è scomparso da San Pancrazio Salentino, dove vive, otto giorni fa, dopo essere stato visto l'ultima volta il 15 febbraio. La sua assenza ha preoccupato amici e familiari, che non hanno più sue tracce da allora. Vetrugno indossava una felpa con cappuccio e pantaloni neri, e la sua sparizione ha suscitato molte domande tra chi lo conosce. Le ricerche continuano senza sosta.

L'ultima volta è stato visto il 15 febbraio, indossava una felpa con cappuccio e un pantalone nero. Da quel momento, non si hanno più notizie di Andrea Vetrugno, 26 anni, residente a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. I familiari del ragazzo hanno denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Del caso è stata informata anche la prefettura che ha attivato la procedura per le ricerche di persone scomparse. Il sindaco del piccolo centro tra le province di Brindisi e Lecce, Edmondo Moscatell i, attraverso un messaggio sui social ha rivolto un appello: "Chiunque lo avvisti o abbia informazioni può contattare il Numero unico delle emergenze 112.

