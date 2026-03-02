Ponsacco troppi errori Debacle con il Barberino

Nel match tra Barberino Tavarnelle e Ponsacco, la squadra ospite ha subito una sconfitta con il risultato di 2-0. La formazione di Ponsacco ha commesso numerosi errori che hanno influenzato l’andamento della partita. Tra i giocatori schierati ci sono Pupilli, Petracchi, Sarti, Pazzagli, Ticci e Conti M. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.