Ponsacco troppi errori Debacle con il Barberino
Nel match tra Barberino Tavarnelle e Ponsacco, la squadra ospite ha subito una sconfitta con il risultato di 2-0. La formazione di Ponsacco ha commesso numerosi errori che hanno influenzato l’andamento della partita. Tra i giocatori schierati ci sono Pupilli, Petracchi, Sarti, Pazzagli, Ticci e Conti M. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.
BARBERINO TAVARNELLE 2 MOBILIERI PONSACCO 0 BARBERINO: Pupilli, Petracchi, Sarti, Pazzagli, Ticci, Conti M., Cirillo, Bianchi, Marchi, Bellosi, Marchi, Seghi. A disp. Cianti, Ferraro, Vettori, Rosati, Seravalle, Mezzetti, Conforti, Corti, Cubillos, All. Lacchi MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Pisani (31’at Bicchierini) Papini, Marinari (31’st Puccini) Aliotta, Mancini, Zaccagnini (18ìst Bracci) F., Niccolai. Taraj, Rigirozzo (18’stFicarra), Sciapi. All. Polzella Arbitro: Cinotti di Empoli Reti: 11’st Bellosi, 35’ st Cubillos Barberino – Si è giocato allo stadio Frosali, il match fra il Tavarnelle squadra neo promossa ai ripescaggio ed i... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio Serie D. Poggibonsi, il presidente Vellini si sente penalizzato: "Con il Prato rigori inesistenti. Troppi errori contro di noi»
Allegri avverte il Milan: troppi errori sulla strada per la ChampionsDopo il pareggio in extremis della Fiorentina, Allegri fa il punto sul Milan con un messaggio chiaro sulla corsa Champions.