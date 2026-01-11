Allegri avverte il Milan | troppi errori sulla strada per la Champions

Allegri mette in guardia il Milan riguardo agli errori commessi nella corsa alla qualificazione in Champions League. Dopo il pareggio di Fiorentina, l’allenatore evidenzia l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione per raggiungere gli obiettivi stagionali. Il percorso resta difficile, ma l’obiettivo è lavorare con attenzione e linearità per migliorare le proprie prestazioni e consolidare la posizione in classifica.

Dopo il pareggio in extremis della Fiorentina, Allegri fa il punto sul Milan con un messaggio chiaro sulla corsa Champions. Una squadra cambia pelle. Un allenatore chiede misura. In mezzo, la promessa più semplice e più difficile del calcio: fare le cose giuste, al momento giusto, con chi sta meglio. Il pareggio in extremis della Fiorentina contro il Milan non è solo un risultato: è una fotografia. – serieanews.com “Non si possono creare 100 occasioni, bisogna sfruttare quelle che abbiamo.” È una frase che suona antica, quasi artigianale. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Allegri avverte il Milan: troppi errori sulla strada per la Champions Leggi anche: Allegri dopo Atalanta Milan: «Troppi errori nel primo tempo, vi dico come stanno Leao e Gimenez» Leggi anche: Albertini: “Il Milan ha perso per strada troppi punti contro le piccole. Allegri…” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Allegri e l'1-1 col Genoa: "Milan, troppa fretta: questo pari è una lezione". E su Leao... - 1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99°, spreca il rigore della vittoria, dopo il pareggio di R ... tuttosport.com

