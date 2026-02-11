Il presidente del Poggibonsi, Vellini, si lamenta per le decisioni arbitrali durante la partita contro il Prato. Secondo lui, ci sono stati troppi errori e rigori inesistenti a favore degli avversari. Vellini sostiene che sul primo rigore nessuno ha visto il fallo e che il secondo rigore era inesistente, perché il suo calciatore aveva il braccio attaccato al corpo e non si trovava in area. La sua voce si unisce a quella di altri che chiedono più chiarezza negli arbitraggi.

"Il fallo sul primo rigore del Prato nessuno lo ha visto. E sul secondo, il nostro calciatore aveva il braccio attaccato al corpo e non si trovava in area". Giuseppe Vellini (nella foto), presidente del Poggibonsi, tuona contro gli eventi dovuti a "decisioni a sfavore negli episodi determinanti di certe partite, non solo al Lungobisenzio". Situazioni, queste ultime, sfociate fra l’altro nelle rimostranze di mister Consonni, espulso nel corso del match e ieri fermato dal giudice sportivo per ben quattro turni. Vellini, pensa davvero a un accanimento arbitrale nei confronti dei giallorossi? "No, la questione non sta in tali termini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Poggibonsi, il presidente Vellini si sente penalizzato: "Con il Prato rigori inesistenti. Troppi errori contro di noi»

Il Poggibonsi affronterà il Terranuova Traiana nella prima giornata del ritorno in Serie D.

Il Poggibonsi si prepara ad affrontare il Follonica Gavorrano in trasferta, con Marco Bellavigna tra le novità della formazione.

Serie D mercato. Nuovo centrocampista per il Poggibonsi; Campionato: Programma e arbitri della 23^ giornata; Ghiviborgo ko a Poggibonsi: decide una rete di Salto nella ripresa; Serie D, Prato-Poggibonsi 2-1: prima vittoria dell'era Dal Canto.

Calcio Serie D. Poggibonsi, il presidente Vellini si sente penalizzato: Con il Prato rigori inesistenti. Troppi errori contro di noi»Il fallo sul primo rigore del Prato nessuno lo ha visto. E sul secondo, il nostro calciatore aveva il braccio ... sport.quotidiano.net

Calcio Serie D. Il Poggibonsi scende al Lotti. L’ostacolo è il GhiviBorgo. Rodio: Un passo alla volta verso l’obiettivo salvezza»Ancora una tappa rilevante per il Poggibonsi nel cammino in direzione di una sempre complessa risalita. La gara odierna ... msn.com

