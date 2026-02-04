Di Lorenzo si opera al piede sinistro in attesa che recuperi l’infortunio al ginocchio

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro. Il calciatore, in attesa di recuperare dall'infortunio al ginocchio, ha deciso di intervenire per risolvere un problema che lo affligge da tempo. Ora dovrà fermarsi qualche giorno, ma l’obiettivo è tornare in campo il prima possibile.

Giovanni Di Lorenzo “approfitta” della distorsione di secondo grado al ginocchio e in attesa della guarigione si sottopone a un intervento chirurgico per risolvere un problema che ha al piede. Il Napoli lo comunica ufficialmente: In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa.  L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

