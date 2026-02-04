Di Lorenzo si opera al piede sinistro in attesa che recuperi l’infortunio al ginocchio

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro. Il calciatore, in attesa di recuperare dall'infortunio al ginocchio, ha deciso di intervenire per risolvere un problema che lo affligge da tempo. Ora dovrà fermarsi qualche giorno, ma l’obiettivo è tornare in campo il prima possibile.

Giovanni Di Lorenzo “approfitta” della distorsione di secondo grado al ginocchio e in attesa della guarigione si sottopone a un intervento chirurgico per risolvere un problema che ha al piede. Il Napoli lo comunica ufficialmente: In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Di Lorenzo si opera al piede sinistro (in attesa che recuperi l’infortunio al ginocchio) Approfondimenti su Di Lorenzo Piede Napoli, ansia per Di Lorenzo: infortunio al ginocchio. Si teme il crociato Durante il primo tempo della partita tra Napoli e Fiorentina, il capitano Giovanni Di Lorenzo si è infortunato al ginocchio sinistro. Di Lorenzo, brutto infortunio al ginocchio: esce in lacrime in barella. Si teme un lungo stop Durante la partita, l’esterno della Roma, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Di Lorenzo Piede Argomenti discussi: Napoli, Di Lorenzo torna a marzo ma Conte non si dà pace. Panchina d’Oro al veleno; Il festival Caudex Oltre celebra la poesia di Lorenzo Calogero a Lamezia Terme · ilreggino.it; Un artista dialoga con la storia di Bodoni nella città di Parma; Tracce di luce nel nero assoluto. Angelo con il volto di Meloni, si va verso il ripristino dell'opera originaleA Roma in corso le verifiche per raffrontare l'attuale affresco con quello del 2000. Nel caso di incongruenze al via l'intervento di ripristino ... tgcom24.mediaset.it Angelo con il volto di Giorgia Meloni, coperta l’opera a San Lorenzo in Lucina: le foto della modificaDopo le polemiche nate nei giorni scorsi sul presunto volto della presidente del consiglio Giorgia Meloni raffigurato sull’angelo della chiesa di San Lorenzo ... lapresse.it Dolce colazione di carnevale. Come si fa a non iniziare col piede giusto se una cliente ti vizia così #panificiodicarlolorenzoanzioc #dolciartigianali #carnevale #anzio #nicolenailsanzio - facebook.com facebook NON IN QUESTO MODO In un minuto, forse meno, può cambiare tutto. Lorenzo Musetti sta dominando Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open: il 6-4 6-3 racconta alla perfezione cosa sta accadendo, racconta del carrarino in controllo pre x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.