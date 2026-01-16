Sale slot e night club giornata di controlli per la polizia

Giovedì 15 gennaio 2026, la polizia ha svolto controlli presso sale slot e nightclub, sia durante il giorno che di notte. L’intervento ha coinvolto agenti delle volanti, impegnati a verificare il rispetto delle normative e la sicurezza degli ambienti. Le operazioni rientrano in un’attività di monitoraggio volta a garantire il rispetto delle leggi e la tutela dei cittadini.

Nella giornata di giovedì 15 gennaio 2026, sia di giorno che di notte, gli agenti delle volanti hanno effettuato alcuni servizi di controllo degli avventori. Tra le attività monitorate anche quattro sale slot, ubicate rispettivamente in piazza Rossetti, in piazza Amatore Sciesa, via Jori e piazza.

Controlli a tappeto nelle sale slot e nei night: la Polizia di Stato identifica 60 persone in tutta Genova - Monitorati locali da piazza Dante a Sampierdarena passando per Sestri Ponente: il bilancio degli agenti dell’Upg è di un denunciato ... lavocedigenova.it

Redazione web Ispezioni della polizia nelle sale slot, nei negozi e nelle zone dello spaccio. Accertamenti in corso sui permessi di due cittadini stranieri - facebook.com facebook

