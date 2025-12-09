Controlli della Polizia raffica di denunce

Sempre alta l'attenzione della Polizia di Stato indirizzata alla capillare attività di controllo del territorio ed al contrasto di qualsivoglia illegalità.  In quest'ultimo fine settimana che dà l'avvio alle festività natalizie, gli equipaggi della Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Commissariato cittadino "Borgo" e dell'Ufficio Immigrazione sono stati impegnati in servizi mirati ad un'attività capillare di controllo del territorio.  In questi ultimi giorni, 12 sono stati i parcheggiatori abusivi che, colti sul fatto, sono stati identificati, sanzionati ed allontanati dalle vie del centro città.

