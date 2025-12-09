Controlli della Polizia raffica di denunce
Tarantini Time Quotidiano Sempre alta l’attenzione della Polizia di Stato indirizzata alla capillare attività di controllo del territorio ed al contrasto di qualsivoglia illegalità. In quest’ultimo fine settimana che dà l’avvio alle festività natalizie, gli equipaggi della Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Commissariato cittadino “Borgo” e dell’Ufficio Immigrazione sono stati impegnati in servizi mirati ad un’attività capillare di controllo del territorio. In questi ultimi giorni, 12 sono stati i parcheggiatori abusivi che, colti sul fatto, sono stati identificati, sanzionati ed allontanati dalle vie del centro città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Controlli più capillari, il comandante della Polizia Municipale: “Sicurezza? Puntiamo sull’intelligenza artificiale”
Immigrazione irregolare, in seguito ai controlli la Polizia accompagna tre uomini nei centri di rimpatrio
Controlli straordinari della polizia: oltre 600 persone identificate
CONTROLLI “ALTO IMPATTO” A POTENZA La Polizia denuncia un extracomunitario irregolare e segnala un altro per inosservanza della misura di permanenza domiciliare - facebook.com Vai su Facebook
Raffica di controlli in stazione. La Polizia al fianco della Locale. Scattano denunce ed espulsioni - Controlli a raffica della Polizia, durante tutto il mese di agosto, nella zona della stazione dei treni e nelle aree vicine a piazzale Marabini. Da ilrestodelcarlino.it
Busta paga, arriva l’aumento per colf, badanti e baby sitter: quanto aumentano i salari e i costi per le ... lanotiziagiornale.it
Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia ... secoloditalia.it
Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a ... corriere.it
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro anteprima24.it
Mondovisioni internazionale.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com