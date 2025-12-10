Visite annullate all’insaputa dei pazienti esplode il caso al Ruggi di Salerno | la denuncia di Polichetti Udc
Al “Ruggi” di Salerno si apre un caso di forte preoccupazione riguardo alla gestione delle prenotazioni mediche. Sono sempre più numerosi i pazienti che scoprono all’ultimo momento l’annullamento delle visite, mentre alcune prenotazioni vengono rinviate di oltre un anno. La denuncia arriva da Polichetti (Udc), evidenziando un problema che mette in discussione l’efficienza del sistema sanitario locale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si moltiplicano i casi di visite annullate a insaputa dei pazienti e di prenotazioni rinviate di oltre un anno in Campania. Un fenomeno accaduto anche al “Ruggi” di Salerno, attraverso il sistema di prenotazione della Regione. L’episodio emblematico è quello di un paziente che, dopo aver richiesto una visita dermatologica a settembre, aveva ottenuto come prima data utile il mese di ottobre. Sul foglio di prenotazione, però, risulta una presunta “rinuncia” dell’assistito, che fa slittare automaticamente il controllo al maggio 2026. Tutto regolare, con un dettaglio non irrilevante: il paziente non ha mai rinunciato alla visita di ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
