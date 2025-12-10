Visite annullate all’insaputa dei pazienti esplode il caso al Ruggi di Salerno | la denuncia di Polichetti Udc

Al “Ruggi” di Salerno si apre un caso di forte preoccupazione riguardo alla gestione delle prenotazioni mediche. Sono sempre più numerosi i pazienti che scoprono all’ultimo momento l’annullamento delle visite, mentre alcune prenotazioni vengono rinviate di oltre un anno. La denuncia arriva da Polichetti (Udc), evidenziando un problema che mette in discussione l’efficienza del sistema sanitario locale.

