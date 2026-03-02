Pokémon Versione Rosso Fuoco e Verde Foglia | Come svegliare Snorlax

In Pokémon Versione Rosso Fuoco e Verde Foglia, i giocatori devono affrontare lo Snorlax addormentato che impedisce il passaggio sui Percorsi 12 e 16. Questo Pokémon gigante si trova in due punti specifici del gioco e rappresenta uno degli ostacoli più riconoscibili dell’avventura. Per superarlo, bisogna utilizzare particolari tecniche o strumenti disponibili nel gioco.

In Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia, uno degli ostacoli più memorabili dell’avventura è senza dubbio lo Snorlax addormentato che blocca i Percorsi 12 e 16. Questo enorme Pokémon ti impedirà di proseguire verso Fucsiapoli, rendendo impossibile avanzare nella storia finché non troverai il modo di svegliarlo. Allo stesso tempo, rappresenta anche un’occasione unica, poiché si tratta delle uniche due possibilità per catturare Snorlax durante l’intero gioco. Per farlo spostare, dovrai ottenere uno strumento speciale chiamato Poké Flauto, ma per arrivare a questo punto sarà necessario completare una parte importante della trama. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

