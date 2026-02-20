Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia tornano su Switch
La notizia ufficiale arriva da The Pokémon Company, che ha annunciato il ritorno di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch. Il motivo è il trentesimo anniversario del franchise, celebrato con questa scelta. I giochi, già amati da milioni di fan, saranno disponibili sulla console in versione rimasterizzata, con grafica migliorata e funzionalità aggiornate. La decisione ha suscitato entusiasmo tra i giocatori di vecchia e nuova generazione. La data di uscita è prevista entro la fine dell’anno. I fan non vedono l’ora di riscoprire i classici.
(Adnkronos) – In occasione del trentesimo anniversario del franchise, The Pokémon Company ha ufficializzato il debutto di Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia su Nintendo Switch. I due storici titoli, che hanno segnato l'epoca del Game Boy Advance come remake dei capostipiti della serie, saranno disponibili in formato digitale a partire dal.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Pokemon Verde Foglia e Rosso fuoco... tornano #nintendo #switch2 #pokemon30
Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia arrivano su Nintendo Switch! Festeggia il #PokemonDay con questi videogiochi disponibili esclusivamente per il download dopo il Pokémon Presents delle 15:00 (ora italiana) del 27 feb x.com
