Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia tornano su Switch

(Adnkronos) – In occasione del trentesimo anniversario del franchise, The Pokémon Company ha ufficializzato il debutto di Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia su Nintendo Switch. I due storici titoli, che hanno segnato l'epoca del Game Boy Advance come remake dei capostipiti della serie, saranno disponibili in formato digitale a partire dal.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

