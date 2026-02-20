Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Switch
Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia tornano su Nintendo Switch, facendo felici i fan più nostalgici. La causa di questa riapparizione è la conferma ufficiale arrivata dopo settimane di rumors. I giochi saranno disponibili sia per la console attuale che per la futura Nintendo Switch 2, permettendo a nuovi e vecchi giocatori di esplorare ancora una volta la regione di Kanto. Le versioni rimasterizzate includeranno grafica migliorata e funzioni aggiornate, mantenendo l’atmosfera originale. La data di uscita è ancora da definire.
Dopo i rumor degli ultimi giorni, è arrivata la conferma ufficiale, due dei titoli più amati di Pokemon stanno per tornare, su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2! Preparatevi ad affrontare nuovamente la regione di Kanto. Disponibili da questa mattina per il preordine sul sito Nintendo eShop, i due giochi arriveranno il 27 Febbraio 2026. Verranno rilasciati il giorno del Pokemon Day 2026, l’evento in cui si celebra l’anniversario del rilascio dei primi titoli per Game Boy, Pokemon Rosso e Blu ( Verde in Giappone), e quale occasione migliore del trentennale per ripubblicarli. I due titoli sono in disponibili per 19,99€ e visivamente sembrano essere uguali agli originali, quindi può essere un semplice porting su console come quello per 3DS avvenuto nel 2016, ma questa volta con 2 dei titoli più amati di sempre.🔗 Leggi su Nerdpool.it
Argomenti discussi: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Switch spuntano su Nintendo eShop con una data di uscita; Quando escono Pokemon RossoFuoco e VerdeFoglia su Nintendo Switch 2?; Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia compaiono sul Nintendo Switch eShop; Pokémon Rosso Fuoco: e Verde Foglia: il grande ritorno è vicino?.
