Pnrr il caso scuole incompiute Marrucci | In causa con l’azienda Ora però servono nuove risorse

Il progetto Pnrr destinato alle scuole è al centro di due episodi distinti ma collegati: a Asciano e San Gimignano, i lavori sono rimasti incompiuti. In entrambi i casi, le amministrazioni sono in causa con le aziende coinvolte e si segnalano ritardi e blocchi nelle realizzazioni. La trasmissione televisiva ’Le Iene’ ha dedicato una puntata alle situazioni, evidenziando le difficoltà incontrate. Ora si parla di dover trovare nuove risorse per far ripartire i progetti.

Prima il caso Asciano, ora quello San Gimignano. Dinamiche completamente diverse, ma contesti simili: progetti Pnrr per le scuole bloccati, l'intervento de ' Le Iene ' in prima serata tv. Ieri il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci era tornato sul tema: "Il progetto non ha sortito i risultati attesi a causa di problematiche e incongruenze dal punto di vista funzionale ed economico". Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, per lo stop al cantiere della nuova scuola chiama invece in causa la risoluzione del contratto "per le gravi inadempienze del consorzio Simplex e per l'incapacità di realizzare nei tempi stabiliti la nuova scuola". Una scelta condivisa con il ministero, ma il punto vero è che per il Pnrr "al momento non sono previste proroghe". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pnrr, il caso scuole incompiute. Marrucci: "In causa con l'azienda. Ora però servono nuove risorse"