Piccoli Comuni | PNRR per la rinascita ma servono nuove regole

Il governo ha stanziato fondi del PNRR per aiutare i piccoli comuni italiani, ma molti chiedono regole più chiare. Oggi, alcuni sindaci di zone rurali si incontrano per discutere di un nuovo modello di gestione, che possa favorire lo sviluppo locale. La proposta riguarda l’adozione di strumenti più semplici e trasparenti per usare i fondi pubblici. La discussione coinvolge anche diversi amministratori, pronti a rinnovare il modo di lavorare. La strada verso un nuovo sistema sembra ancora in salita.

Piccoli Comuni, Risorsa Nazionale: Pella Invoca un Nuovo Modello di Governance. Roma – I piccoli comuni italiani sono al centro di un dibattito nazionale che mira a ridefinire il loro ruolo e a sostenerne la vitalità. Durante gli Stati Generali che si sono tenuti nella capitale, è emersa con forza la necessità di politiche mirate per questi territori, spesso aree interne che necessitano di attenzione e risorse adeguate. Roberto Pella, vice presidente nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha sottolineato l’importanza di una collaborazione interistituzionale per rispondere alle esigenze dei cittadini e garantire la sopravvivenza di questi centri.🔗 Leggi su Ameve.eu

