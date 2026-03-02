Da oggi, cinque regioni italiane vedono un cambiamento nella gestione del gas con l’avvio delle nuove operazioni da parte di Plures, che si unisce a Estra e Centria per ampliare la rete di distribuzione. La società ha iniziato ufficialmente le attività operative in questi ambiti territoriali a partire dal primo marzo, segnando un passo importante nel settore della distribuzione del gas in Italia.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Plures rafforza la propria presenza nella distribuzione del gas con l’avvio, dal 1° marzo, della gestione operativa in nuovi Ambiti Territoriali Ottimali di cinque regioni italiane. L’operazione nasce dall’aggiudicazione, nell’ambito di una procedura competitiva avviata da Italgas, di 8 ATEM su 14 per i quali era stata presentata offerta da parte dell’Associazione Temporanea di Impresa guidata da Plures e composta da Estra e Centria, società del Gruppo attive nel settore energia. Con questa operazione, del valore di 186 milioni di euro, Plures consolida il proprio modello di multiutility territoriale evoluta, capace di competere su scala nazionale mantenendo un forte radicamento locale, facendo leva sull’esperienza industriale di Estra e sulla capacità operativa di Centria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Plures con Estra e Centria amplia la rete gas

Temi più discussi: Italgas cede asset a Plures, Estra e Centria per EUR109 milioni; Operazione 2i Rete Gas, Italgas adempie alle prescrizioni AGCM con il primo blocco di cessioni; Italgas, via alle prime cessioni ATEM richieste dall'Antitrust dopo l'ok all'acquisizione di 2i Rete Gas.

Italgas chiude la cessione dei primi 4 atem post fusione 2i Rete Gas e incassa 108 milioniVenduti gli atem Bari 2, Barletta-Andria-Trani, Pisa e Teramo al raggrupamento formato da Plures, Estra e Centria. Nel secondo trimestre cessione degli altri 8 atem ... milanofinanza.it

Italgas, perfezionata la dismissione dei primi 4 ATEMItalgas ha comunicato che si è perfezionata la cessione all’ATI formata da Plures, Estra e Centria del 100% delle attività di distribuzione del gas negli Atem Bari 2, Barletta-Andria-Trani, Pisa e ... soldionline.it

RELAZIONE UFFICIALE DELL’ EVENTO DEL 20 FEBBRAIO 2026, le date delle prossime riunioni dei percorsi partecipativi con : 1)Revet, 2) Alia Plures, 3) Publiacqua, 4)Consorzio medio Valdarno ed il curriculum di Manetti Daniele PER LA TUTELA E LA VA - facebook.com facebook

Stipendi dei dirigenti, sponsorship occulte. I misteri di Plures, la nuova (super) partecipata del Comune x.com