In un’intervista rilasciata a L’Equipe, l’ex calciatore e allenatore francese Michel Platini ha commentato il calcio attuale, definendolo stereotipato e poco capace di ispirare sogni. Ha inoltre affermato che Messi rimane il giocatore più simile a lui, sottolineando le caratteristiche che lo accomunano. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo diretto sul mondo del calcio contemporaneo.

A L'Equipe: "Per il mio carattere, preferivo l’assist al gol, concepivo il calcio in modo romantico. Dopo aver visto Kubala Laszlo da bambino, chiudevo gli occhi in campo e cercavo di indovinare i movimenti dei miei compagni". Db Torino 13052014 - finale Europa League Siviglia-Benfica foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Michel Platini L’intervista all’ex calciatore e allenatore fancese Michel Platini rilasciata a L’Equipe. “Per il mio carattere, l’assist. Per segnare bisogna essere individualisti, spietati. Io ero più romantico. L’uomo assist è un sognatore, c’è la felicità di creare qualcosa. Se vedevo un compagno messo meglio di me, gli passavo il pallone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Platini: “Il calcio di oggi è stereotipato, non fa sognare. Messi resta il giocatore più simile a com’ero io”

