Juan Jesus ricorda il calcio di un tempo, parlando di quando giocava con De Rossi e Chiellini.

Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Di seguito il contenuto integrale delle sue dichiarazioni. Juan Jesus: «Il Var ha peggiorato il calcio, era meglio prima!». “Ho vissuto due epoche del calcio, come De Rossi c’ero già quando c’era l’arbitro dietro la linea. Se ci sono cose che possono aiutare l’arbitro a sbagliare meno e migliorare il calcio, ben venga. Ma oggi ci sono discussioni su tutto: sui rigori, sulle punizioni, sulle ammonizioni, sulle espulsioni. Sappiamo che l’arbitro è un essere umano. Preferivo le domeniche in cui si discuteva sulla linea del fuorigioco o cose del genere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juan Jesus: “Anch’io c’ero nel calcio di De Rossi e Chiellini, oggi ne giocherebbero una su due”

Alla vigilia di Napoli-Como di Coppa Italia, Juan Jesus si sfoga sul VAR.

