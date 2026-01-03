Il Messi cileno oggi fa l'elettricista la storia di Robert Méndez | il talento che il calcio ha lasciato andare

Robert Méndez, conosciuto come il “Messi cileno”, oggi lavora come elettricista. Nel 2007 era ritenuto uno dei giovani più promettenti del calcio cileno, allenandosi con la nazionale di Bielsa. La sua storia è un esempio di come il talento possa cambiare direzione, passando dal mondo dello sport a una vita più semplice. Questa vicenda invita a riflettere sulle scelte e sulle possibilità che il destino riserva.

