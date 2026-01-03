Il Messi cileno oggi fa l'elettricista la storia di Robert Méndez | il talento che il calcio ha lasciato andare
Robert Méndez, conosciuto come il “Messi cileno”, oggi lavora come elettricista. Nel 2007 era ritenuto uno dei giovani più promettenti del calcio cileno, allenandosi con la nazionale di Bielsa. La sua storia è un esempio di come il talento possa cambiare direzione, passando dal mondo dello sport a una vita più semplice. Questa vicenda invita a riflettere sulle scelte e sulle possibilità che il destino riserva.
Nel 2007 era considerato uno dei talenti più promettenti del Cile e si allenava con la Nazionale di Bielsa. Oggi Robert Méndez lavora come elettricista: una storia di aspettative, errori e seconde possibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Che fine ha fatto Davide Mengacci: cosa fa oggi e perché ha lasciato la tv
Leggi anche: De Bruyne è un rimpianto in Inghilterra. La Bbc: non è che il City lo ha lasciato andare troppo presto?
Il “Messi cileno” oggi fa l’elettricista, la storia di Robert Méndez: il talento che il calcio ha lasciato andare - Nel 2007 era considerato uno dei talenti più promettenti del Cile e si allenava con la Nazionale di Bielsa. fanpage.it
Il premio Nobel Gabriela Mistral, qui insieme alla sua segretaria e ad un'amica nella villa di San Michele dove soggiornò nei primi anni 50 in qualità di Console Onorario Cileno. Anche l'Istituto Luce si interessò a Lei: https://www.youtube.com/watchv=JkRIdv - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.