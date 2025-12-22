Il Tempo ha ascoltato l'opinione di Nicola Rossi, voce liberale e pro mercato autorevolissima, economista dell'Università di Roma Tor Vergata e componente del cda della fondazione dell'Istituto Bruno Leoni. Cominciamo dalle cose più piccole. Al di là del merito, fa un po' sorridere chi si straccia le vesti per le acque increspate sulla legge di bilancio. Qualcuno è forse vissuto all'estero negli ultimi trent'anni, tra nottate pre natalizie, riunioni convulse, maxi emendamenti e fiducia finale? «Francamente non riesco a stupirmi. Non ricordo molti casi in cui le cose siano andate molto diversamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'economista Rossi e la ricetta per il rilancio dell'Italia: “Meno tasse, meno spesa e meno pubblico”

Leggi anche: I calciatori vogliono giocare meno, non guadagnare meno. Il sindacato contro il tetto di spesa in Premier League

Leggi anche: Semplificazioni e meno tasse: da Capri la ricetta dei Giovani di Confindustria

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'economista Nicola Rossi e la ricetta per il rilancio dell'Italia: “Meno tasse, meno spesa e meno pubblico” - Il Tempo ha ascoltato l’opinione di Nicola Rossi, voce liberale e pro mercato autorevolissima, economista dell’Università di Roma ... iltempo.it