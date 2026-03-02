Pistola mista agli Europei 10 metri | Italia fuori dai giochi Ungheria sul trono

Durante gli Europei Senior 2026 di tiro a segno, che si sono svolti a Yerevan in Armenia, la competizione con la pistola mista agli 10 metri si è conclusa con l’eliminazione dell’Italia e la vittoria dell’Ungheria. La gara ha rappresentato l’ultima specialità olimpica del programma, chiudendo così gli eventi in programma.

Agli Europei Senior 2026 di tiro a segno da 10 metri, ospitati in Armenia, a Yerevan, la pistola mista ha chiuso il programma delle specialità olimpiche. Per l'Italia la giornata non regala l'accesso alle fasi decisive: la coppia azzurra resta lontana dalla finale, mentre davanti si è accesso un interessantissima corsa alle medaglie con un duello che alla fine ha premiato l'Ungheria. In qualificazione agli Europei Senior 2026 di tiro a segno da 10 metri l'Italia si è presentata con l'unico duo formato da Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini, ma il piazzamento dei due non è bastato per entrare nella zona che conta. Il tandem ha infatti chiuso al 19esimo posto, con un totale di 569600 e 9 "x".