Corso Calatafimi la pista ciclabile sotto osservazione | Terza commissione chiede il riesame del progetto

La pista ciclabile di corso Calatafimi è al centro di un acceso dibattito, con proteste da parte di residenti e commercianti. Durante la recente seduta della terza commissione consiliare, si è discusso della necessità di un riesame del progetto, evidenziando le tensioni e le richieste di approfondimenti sulla sua realizzazione.

La pista ciclabile di corso Calatafimi resta "sotto osservazione": dopo le furiose proteste di residenti e commercianti oggi il tema è stato affrontato nel corso della seduta della terza commissione consiliare. Criticità, proposte, idee: è stato ascoltato l'architetto Giovanni Sarta, in qualità.

Commissione consiliare boccia il progetto delle piste ciclabili in corso Calatafimi - La promozione della mobilità sostenibile e la realizzazione di infrastrutture ciclabili rappresentano un passaggio imprescindibile per ridurre l’uso del mezzo privato, migliorare la qualità dell’aria ... mondopalermo.it

Tutti contro le piste ciclabili in corso Calatafimi e anche nella zona di via Oreto, del Villaggio Santa Rosalia e la stazione - facebook.com facebook

