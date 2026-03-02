Pisilli splende contro la Juventus | ora la Roma è sua

Nell’amaro pareggio per 3-3 contro la Juventus, una delle notizie più belle arriva dal centrocampo: un giovane calciatore della Roma ha mostrato grande talento e sicurezza, contribuendo al risultato con una prestazione convincente. La sua presenza in campo ha catturato l’attenzione dei tifosi, che ora vedono in lui una delle promesse della squadra. La partita si è conclusa con il suo nome spesso in evidenza tra i protagonisti.

Niccolò Pisilli si è preso la Roma: grande prestazione contro la Juventus e un ruolo sempre più centrale nelle idee di Gasperini. La stagione di Pisilli non era partita sotto la luce dei riflettori. Tanta la voglia di convincere Gasperini fin da subito, ma qualche difficoltà nell'adattarsi pienamente ai compiti richiesti dal Mister. Solo 218 minuti disputati tra agosto e dicembre, in una Roma coperta dalla solidità in mediana della coppia Cristante e Kone, la cui titolarità sembrava scolpita nella pietra. Nelle prime gare del 2026, però, lo spazio è aumentato, complici squalifiche, la partenza di El Aynaoui per la Coppa d'Africa e infortuni come quello rimediato da Kone a fine gennaio.

Pisilli non si sbilancia sullo scontro diretto con la Juventus: cosa ha detto il centrocampista della Roma in conferenza!

Juventus, ora il quarto posto è a rischio: i bianconeri non possono più sbagliare. E contro la Roma possibile una nuova emergenzadi Redazione JuventusNews24Juventus, la sconfitta contro il Como porta i bianconeri a non avere più jolly da utilizzare.

Pisilli, tutto è cambiato in due mesi. In mezzo è titolare e Gasp lo blindaÈ quasi la chiusura di un cerchio per Pisilli che un anno e mezzo fa esordiva per la prima volta da titolare in Seria A contro la Juventus e ieri ha giocato una delle migliori partite ... ilmessaggero.it

Pisilli ora è un low cost di lusso al fantacalcio: gol e assist nelle ultime due partiteIl centrocampista è partito titolare in tre delle ultime cinque partite ed ha partecipato a due dei tre gol della Roma nella sfida di domenica con la Juventus ... gazzetta.it