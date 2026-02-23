Pisilli non si sbilancia sullo scontro diretto con la Juventus | cosa ha detto il centrocampista della Roma in conferenza!

Pisilli, centrocampista della Roma, evita di pronunciarsi sullo scontro diretto con la Juventus, nonostante la vittoria contro la Cremonese abbia portato entusiasmo tra i tifosi. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione senza lasciarsi coinvolgere dalle tensioni della classifica. Il giocatore ha anche evidenziato come il team lavori con impegno per migliorare le proprie prestazioni. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

Pisilli, centrocampista della Roma, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Cremonese del prossimo match con la Juventus. In conferenza stampa dopo Roma Cremonese, Nicolò Pisilli ha parlato così in vista del match di domenica prossima contro la Juventus all’Olimpico, cruciale per la corsa al quarto posto. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE PAROLE – «Giovani? Siamo importanti quando aiutiamo la squadra, è questo l’importante: possiamo dare freschezza, ma ci sono anche lati negativi. Jan e Venturino sono entrati molto bene, diamo tutti il massimo e ci vogliamo migliorare allenandoci al 100%. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

