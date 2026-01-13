Roma, Pisilli nel mirino della Premier: riflessioni in corso A Trigoria, il mercato si estende oltre le operazioni di entrata e uscita immediate. È un momento di valutazioni, in cui si considerano anche i possibili addii e i tempi di eventuali trasferimenti. La situazione richiede attenzione e ponderazione, per garantire equilibrio e continuità alla squadra in un quadro di cambiamenti potenziali.

A Trigoria il mercato non riguarda solo chi arriva o chi parte subito. A volte riguarda chi potrebbe partire, e soprattutto quando. È il caso di Nicolò Pisilli, uno dei profili più interessanti del vivaio giallorosso, oggi al centro di valutazioni che vanno ben oltre l’attualità immediata. Un interesse inglese che riapre il dossier. Nelle ultime ore, attorno al nome di Pisilli si è riacceso il radar della Premier League. In particolare, a muoversi è stato il Bournemouth, che ha chiesto informazioni esplorative sul centrocampista classe 2004. Non è un sondaggio casuale. A spingere per il suo profilo è Tiago Pinto, oggi direttore sportivo delle Cherries ed ex dirigente della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pisilli nel mirino della Premier: riflessioni in corso

Leggi anche: Mercato Milan, quel rossonero è finito nel mirino della Premier League! In corso dei sondaggi: i rossoneri fissano il prezzo, le ultime

Leggi anche: Castellanos nel mirino della Premier: il Leeds si aggiunge alla corsa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma, Pisilli verso l’addio a gennaio: Genoa e Cagliari in pressing, Frendrup e Freuler nel mirino; Roma fari puntati sul talento del Marsiglia Robinio Vaz! C’è concorrenza di Bundesliga e Premier League.

Pagina 2 | Pagelle Roma: Pisilli, che errore! Gran Koné, Pellegrini dà un’altra scossa e Soulé... - Troppo facile la marcatura su Carlos, si diverte più nell'area opposta: segna prima di testa ma è in fuorigioco, si riscatta con un inserimento preciso per il raddoppio. tuttosport.com

Roma, Pisilli titolare: "Il mercato? Non ci penso, sono concentrato solo sulla partita" - Niccolò Pisilli titolare a sorpresa nella Roma che a minuti sfiderà il Lecce. m.tuttomercatoweb.com