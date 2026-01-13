Roma Pisilli nel mirino della Premier | riflessioni in corso
Roma, Pisilli nel mirino della Premier: riflessioni in corso A Trigoria, il mercato si estende oltre le operazioni di entrata e uscita immediate. È un momento di valutazioni, in cui si considerano anche i possibili addii e i tempi di eventuali trasferimenti. La situazione richiede attenzione e ponderazione, per garantire equilibrio e continuità alla squadra in un quadro di cambiamenti potenziali.
A Trigoria il mercato non riguarda solo chi arriva o chi parte subito. A volte riguarda chi potrebbe partire, e soprattutto quando. È il caso di Nicolò Pisilli, uno dei profili più interessanti del vivaio giallorosso, oggi al centro di valutazioni che vanno ben oltre l’attualità immediata. Un interesse inglese che riapre il dossier. Nelle ultime ore, attorno al nome di Pisilli si è riacceso il radar della Premier League. In particolare, a muoversi è stato il Bournemouth, che ha chiesto informazioni esplorative sul centrocampista classe 2004. Non è un sondaggio casuale. A spingere per il suo profilo è Tiago Pinto, oggi direttore sportivo delle Cherries ed ex dirigente della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
