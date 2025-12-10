Calciomercato Cagliari obiettivo centrocampo | nel mirino quel giocatore della Roma

Calcionews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cagliari intensifica la sua attività di mercato con l'obiettivo di rinforzare il centrocampo a gennaio. La società rossoblù ha messo nel mirino un calciatore della Roma, puntando a rafforzare la mediana e migliorare le prestazioni della squadra di Fabio Pisacane. La trattativa potrebbe rappresentare un intervento strategico per la seconda parte della stagione.

Calciomercato Cagliari, obiettivo chiaro per i rossoblù in vista di gennaio: nel mirino quel giocatore giallorosso Il Cagliari guarda con decisione al mercato di gennaio per rinforzare la mediana a disposizione di Fabio Pisacane. A confermarlo è stato il presidente Tommaso Giulini, che in conferenza stampa ha ribadito la volontà del club di dare maggiore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato cagliari obiettivo centrocampo nel mirino quel giocatore della roma

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, obiettivo centrocampo: nel mirino quel giocatore della Roma

Mercato Napoli occhi in casa Lazio per rinforzare la mediana - Zazoom Social News

Calciomercato Inter sfida totale per Giovane | anche il Napoli piomba sul talento del Verona Marotta avvisato - Zazoom Social News

calciomercato cagliari obiettivo centrocampoESCLUSIVA – Gigi Piras: “Cagliari, il problema è a centrocampo. Pisacane? Migliorerà, ma dovrebbe insegnare di più il marcamento” - Gigi Piras è sempre stato un osservatore attento per quel che riguarda le vicende del Cagliari, sempre senza peli sulla lingua. Come scrive calciocasteddu.it

calciomercato cagliari obiettivo centrocampoMercato Cagliari, rinforzi a centrocampo: Pisilli tra le opzioni seguite per gennaio - Mercato Cagliari, il club di Tommaso Giulini valuta nuovi innesti per la mediana: quello di Niccolò Pisilli è un nome forte nella lista dei rossoblù Il Cagliari guarda con decisione al mercato di genn ... Segnala cagliarinews24.com