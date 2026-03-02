Pisa-Bologna Odgaard decide al 94' | i toscani sprofondano in zona retrocessione

Nel match tra Pisa e Bologna, Odgaard ha deciso al 94’ segnando il gol che ha determinato la vittoria per gli ospiti. La partita si è giocata nella 27ª giornata della Serie A 202526 e ha portato i toscani a scendere in zona retrocessione. I protagonisti principali sono stati i giocatori delle due squadre coinvolte, con un risultato che ha inciso sulla classifica.