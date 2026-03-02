Pisa-Bologna Odgaard decide al 94' | i toscani sprofondano in zona retrocessione
Nel match tra Pisa e Bologna, Odgaard ha deciso al 94’ segnando il gol che ha determinato la vittoria per gli ospiti. La partita si è giocata nella 27ª giornata della Serie A 202526 e ha portato i toscani a scendere in zona retrocessione. I protagonisti principali sono stati i giocatori delle due squadre coinvolte, con un risultato che ha inciso sulla classifica.
Analisi delle prestazioni dei protagonisti nel match Pisa-Bologna, valido per la 27ª giornata della Serie A 202526. Le valutazioni si concentrano sui singoli giocatori, con giudizi, voti e sostituzioni che hanno caratterizzato l’incontro. In vista della 27ª giornata di Serie A 2025-2026, Udinese e Fiorentina si preparano a scendere in campo con una lettura. Nel contesto della 27ª giornata del campionato di Serie A 202526, la moviola dell’incontro tra Pisa e Bologna mette in. Nel contesto della Serie A 202526, Udinese e Fiorentina si affrontano nel 27° turno, con le formazioni ufficiali. Nel contesto di una giornata caratterizzata da forte volatilità sui mercati, la Lazio affronta una fase delicata che. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Ancora un gol a fine gara: decide Odgaard al 90' e il Pisa si arrende a un Bologna affaticato
Leggi anche: Sconfitta del Pisa con il Como 0-3: terza vittoria consecutiva per i lariani. Toscani sempre in zona retrocessione
