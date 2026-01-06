Sconfitta del Pisa con il Como 0-3 | terza vittoria consecutiva per i lariani Toscani sempre in zona retrocessione
Il Como ha ottenuto una vittoria importante battendo il Pisa 3-0, grazie alle reti di Perrone e Douvikas su rigore. Con questa vittoria, i lariani conquistano la terza affermazione consecutiva, mentre i toscani rimangono in zona retrocessione. La partita si è svolta con un punteggio netto, evidenziando un momento positivo per il Como nella stagione.
Pisa-Como 0-3 RETI: 23'st Perrone, 31'st e 51'st (rig) Douvikas. PISA (3-5-2): Semper 5.5; Caracciolo 6 (41'st Hojholt sv), Canestrelli 5.5, Coppola 5; Angori 6.5, Marin 5.5 (18'st Leris 6), Aebischer 6 (32'st Esteves 6), Piccinini 6 (32'st Lorran 5.5), Touré 6; Nzola 5, Tramoni 5.5 (19'st Moreo 5.5). In panchina: Nicolas, Scuffet, Leris, Buffon, Calabresi, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Bonfanti. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
