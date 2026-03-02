Pisa-Bologna le formazioni ufficiali | Hiljemark conferma Nicolas Italiano sceglie Castro

Le formazioni ufficiali di Pisa e Bologna sono state annunciate: il tecnico del Pisa conferma Hiljemark in campo, mentre l’allenatore del Bologna sceglie Castro come titolare. Il match, valido come penultimo della 27ª giornata, si giocherà alle 18.30. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con i giocatori annunciati nelle rispettive formazioni ufficiali.

Pisa e Bologna si affrontano alla Cetilar Arena per il penultimo match della 27ª giornata di Serie A. Hiljemark, alla ricerca della prima vittoria da quando è arrivato sulla panchina nerazzurra, conferma Nicolas in porta schiera in difesa Coppola, Caracciolo e Calabresi. In mezzo agiranno Hojholt, Aebischer e Marin, affiancati sulle corsie laterali da Angori e Leris. In avanti il tandem Moreo-Durosinmi. Italiano risponde con Skorupski in porta, protetto da Zortea, Lucumí, Vitik e Joao Mario. A centrocampo spazio a Sohm, Freuler e Moro, mentre in attacco ci sarà il tridente Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

