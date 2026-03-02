Per la partita di Serie A tra Pisa e Bologna, sono state ufficializzate le formazioni con le scelte di Hiljemark e Italiano. La sfida si disputa durante la 27ª giornata del campionato 202526, con il Bologna che torna a concentrarsi sul torneo di massima serie. Entrambe le squadre hanno annunciato le proprie formazioni prima del calcio d’inizio.

Calciomercato Milan: André vicinissimo ai rossoneri! Aggiornamenti importanti sul colpo a centrocampo, svelati i prossimi passi Rinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamento Calciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Cosa sta succedendo Infortunati Milan: sospiro di sollievo per Bartesaghi, c’è una novità importante per Gimenez. Ultime dall’infermeria rossonera verso il derby della Madonnina Sassuolo, parla Carnevali: «Mai avuto dubbi su Grosso. Mercato? Qualche giocatore lo andremo a cedere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Pisa Bologna: le scelte di Hiljemark e Italiano per il match di Serie A

Formazioni ufficiali Fiorentina Pisa: le scelte di Vanoli e Hiljemark per il match di Serie AThiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in...

Formazioni ufficiali Torino Bologna: le scelte di Baroni e Italiano per il match di Serie ABarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Contenuti utili per approfondire Pisa Bologna.

Temi più discussi: Bologna, i convocati per il Pisa: out Heggem e Miranda; Serie A, 27esimo turno: le formazioni dei due posticipi; Pisa-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A, Pisa – Bologna: pronostico e probabili formazioni.

Pisa – Bologna: ecco le formazioni ufficialiPisa - Bologna: ecco le formazioni ufficiali e dove seguire in diretta TV e streaming la sfida valida per la ventisettesima di Serie A ... generationsport.it

Pisa-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie AAlle 18.30 di lunedì il match tra Pisa e Bologna. Tra i nerazzurri dovrebbe giocare ancora Nicolas nonostante il rientro di Semper mentre in attacco Durosinmi in vantaggio su Stojilkovic. Italiano, ... sport.sky.it

Pisa-Bologna, Udinese-Fiorentina e tennis: le ultimissime - facebook.com facebook

Bologna, stasera a Pisa il ritorno di Orsolini. Occasione per Dallinga x.com