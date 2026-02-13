Pisa-Milan le formazioni ufficiali | Hiljemark con il terzo portiere Nicolas Allegri sceglie Nkunku

Nella partita tra Pisa e Milan, il nome di Hiljemark compare tra i titolari perché il tecnico del Pisa ha deciso di farlo giocare al fianco del terzo portiere Nicolas, in assenza di altri infortunati. Nel frattempo, Allegri ha optato per Nkunku nel ruolo di attaccante, scegliendo di schierarlo dal primo minuto. La sfida della 25ª giornata si gioca questa sera alle 20.45 alla Cetilar Arena, con le formazioni ufficiali già annunciate.

Pisa e Milan si affrontano alla Cetilar Arena per l'anticipo della 25ª giornata di Serie A. Hiljemark, alla seconda panchina in nerazzurro, dovrà fare a meno tra i pali degli infortunati Scuffet e Semper: esordio, quindi, per il terzo portiere Nicolas. In difesa linea a tre composta da Caracciolo, Canestrelli e Bozhinov, mentre a centrocampo agiranno Aebischer e Loyola affiancati sulle linee laterali da Angori e Touré. I riferimenti offensivi saranno Stojilkovic e Moreo, supportati alle spalle da Tramoni. Allegri risponde con Maignan in porta, protetto da Tomori, Gabbia e Pavlovic.

Alessio Allegri punta alla vittoria contro il Milan per avvicinarsi alla vetta della classifica, dopo aver analizzato le ultime prestazioni della sua squadra.

Hiljemark ha deciso di schierare il Pisa con una formazione offensiva, mentre Allegri punta su un Milan compatto, entrambi pronti a mettere in campo le proprie strategie per il match del 25° turno di Serie A.

