Pisa-Bologna 0-1 successo firmato Odgaard e Skorupski

Il Bologna ha vinto 1-0 contro il Pisa alla Cetilar Arena grazie a un gol di Odgaard al novantesimo e alle parate di Skorupski che hanno mantenuto il risultato. La squadra di Italiano ha ottenuto così il terzo successo consecutivo in campionato. La partita si è conclusa con un Bologna apparso poco brillante e molto stanco.

AGI - Un Bologna brutto, quanto affaticato, supera il Pisa per 1-0 alla Cetilar Arena: la perla al novantesimo di Odgaard e le parate di Skorupski regalano ad Italiano il terzo successo consecutivo in campionato. Il Pisa, poco propositivo per un'ora abbondante di gioco, si è svegliato solo nella mezz'ora finale, ma non è bastato. Le scelte di formazione poco coraggiose di Hiljemark non hanno di certo contribuito. Dopo un buon avvio del Pisa, il Bologna comincia a prendere campo intorno alla metà del primo tempo. Un pizzico di imprecisione e di sfortuna, però, impediscono agli ospiti di andare all'intervallo in vantaggio. Al 24' Castro ha la prima grande chance del match: a seguito del mancato anticipo di Caracciolo, l'argentino si ritrova solo davanti a Nicolas, ma spara incredibilmente alto.