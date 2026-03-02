Beffa finale per il Pisa | Skorupski para tutto Odgaard regala il successo al Bologna

Il Pisa perde la partita contro il Bologna, con Skorupski che para tutti i tiri e Odgaard che segna il gol decisivo. La squadra di casa ha giocato bene per buona parte dell’incontro, ma alla fine non è riuscita a evitare la sconfitta. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando i tifosi del Pisa con un risultato amaro nonostante la buona prestazione.

Tanto rammarico per il Pisa: i nerazzurri costruiscono molto, sbattono sul muro di Skorupski e vengono puniti nel finale dal guizzo di Odgaard PISA – Il Pisa esce sconfitto di misura al termine di una gara generosa e condotta per larghi tratti, decisa solamente nelle battute conclusive. Nonostante un'ottima prestazione corale e le numerose occasioni create per sbloccare il risultato, la formazione nerazzurra cede al cospetto di un Bologna cinico, salvato a più riprese dagli interventi decisivi del proprio estremo difensore e capace di capitalizzare l'episodio decisivo a un minuto dal novantesimo. L'approccio dei padroni di casa è arrembante. I toscani si rendono subito pericolosi con una conclusione dalla distanza di Marin, che colpisce in pieno volto Vitik, costringendo il difensore rossoblù al cambio forzato.