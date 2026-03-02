Le parate di Skorupski e la perla di Odgaard al 90' il Bologna passa a Pisa

Il Bologna ha vinto 1-0 a Pisa grazie a un gol di Odgaard al 90’ e alle parate di Skorupski. La partita si è disputata alla Cetilar Arena, e questa vittoria rappresenta il terzo risultato positivo consecutivo per i rossoblù di Italiano. La squadra ha mostrato un gioco poco brillante e affaticato, ma è riuscita a mantenere il risultato fino al fischio finale.

Terzo successo di fila in campionato per i rossoblù di Italiano PISA - Un Bologna brutto, quanto affaticato, supera il Pisa per 1-0 alla Cetilar Arena: la perla al novantesimo di Odgaard e le parate di Skorupski regalano ad Italiano il terzo successo consecutivo in campionato. Il Pisa, poco propositivo per un'ora abbondante di gioco, si è svegliato solo nella mezz'ora finale, ma non è bastato. Le scelte di formazione poco coraggiose di Hiljemark non hanno di certo contribuito. Dopo un buon avvio del Pisa, il Bologna comincia a prendere campo intorno alla metà del primo tempo. Un pizzico di imprecisione e di sfortuna, però, impediscono agli ospiti di andare all'intervallo in vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Le parate di Skorupski e la perla di Odgaard al 90', il Bologna passa a Pisa Beffa finale per il Pisa: Skorupski para tutto, Odgaard regala il successo al BolognaTanto rammarico per il Pisa: i nerazzurri costruiscono molto, sbattono sul muro di Skorupski e vengono puniti nel finale dal guizzo di Odgaard PISA –... Leggi anche: Ancora un gol a fine gara: decide Odgaard al 90' e il Pisa si arrende a un Bologna affaticato Contenuti e approfondimenti su Skorupski. Temi più discussi: Analisi Europa League: ?ukasz Skorupski tiene in corsa il Bologna; Joao Mario, da scarto della Juve a eroe del Bologna: Brann al tappeto e Ottavi in tasca; Bologna, oh yes: Brann al tappeto e sogno europeo che continua | Analisi e pagelle; Il Bologna soffre, poi il gol di Joao Mario archivia il Brann: felsinei agli ottavi di Europa League. Le parate di Skorupski e la perla di Odgaard al 90?, il Bologna passa a PisaPISA (ITALPRESS) - Un Bologna brutto, quanto affaticato, supera il Pisa per 1-0 alla Cetilar Arena: la perla al novantesimo di Odgaard e le parate di Skoru ... italpress.com Il Bologna passa a Pisa con la perla al 90° di Odgaard e le parate di SkorupskiUn Bologna brutto, quanto affaticato, supera il Pisa per 1-0 alla Cetilar Arena: la perla al novantesimo di Odgaard e le parate di Skorupski regalano ad ... gds.it PISA XI: Nicolas, Caraccido, Calabresi, Coppola, Højholt, Marin, Angori, Léris, Moreo, Durosinmi, Aebischer. BOLOGNA XI: Skorupski, Lucumí, Vitík, Zortea, Mário, Freuler, Moro, Sohm, Cambiaghi, Bernardeschi, Castro. - facebook.com facebook XI PISA: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi XI BOLOGNA: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. #SerieA 18:30 x.com