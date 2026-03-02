Pisa-Bologna 0-1 | I nerazzurri non sfondano gli ospiti passano con una magia al novantesimo
Nel match tra Pisa e Bologna, i nerazzurri non sono riusciti a segnare e hanno perso 0-1. La partita si è decisa al novantesimo, quando l’attaccante ospite ha realizzato un gol con una giocata spettacolare. Nonostante il Pisa abbia avuto occasioni per vincere, la sfortuna e le circostanze hanno impedito ai padroni di casa di ottenere punti.
Anche quando il Pisa meriterebbe chiaramente la vittoria, la sfortuna ci mette lo zampino e fa uscire dal campo i nerazzurri con 0 punti. La squadra di Hiljemark gioca alla pari con il Bologna, costruisce il doppio delle occasioni da gol, con gli avversari si aggrappano al loro portiere che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Il Pisa è una costante, ancora un ko per i nerazzurri: con il Bologna la beffa è in extremisPisa, 2 marzo 2026 – Tutte le partite felici si somigliano; ogni partita infelice è invece disgraziata a modo suo.
