Pisa-Bologna 0-1 | I nerazzurri non sfondano gli ospiti passano con una magia al novantesimo

Nel match tra Pisa e Bologna, i nerazzurri non sono riusciti a segnare e hanno perso 0-1. La partita si è decisa al novantesimo, quando l’attaccante ospite ha realizzato un gol con una giocata spettacolare. Nonostante il Pisa abbia avuto occasioni per vincere, la sfortuna e le circostanze hanno impedito ai padroni di casa di ottenere punti.