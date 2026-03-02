Il Pisa perde anche contro il Bologna, subendo un gol negli ultimi minuti che decide l’esito dell’incontro. I nerazzurri, ancora una volta, non riescono a ottenere punti e si trovano a registrare una sconfitta consecutiva. La gara si conclude con il Bologna che segna nel finale, lasciando i nerazzurri senza reazione e con il risultato finale di 1-0.

Pisa, 2 marzo 2026 – Tutte le partite felici si somigliano; ogni partita infelice è invece disgraziata a modo suo. Parafrasando l’incipit del capolavoro “Anna Karenina”, il Pisa perde di nuovo all’Arena: stavolta chinando la testa di fronte alla magia del danese Odgaard. Un gol capolavoro al novantesimo che punisce una squadra combattiva, ma come sempre troppo sterile. E se non segni mai, prima o poi finisce male. E’ davvero una maledizione. Hiljemark cambia sei uomini e schema rispetto al primo tempo di Firenze. In difesa fuori Canestrelli e Bozhinov, dentro Calabresi e Coppola. Cerniera di centrocampo più folta con Hojholt e Aebischer mentre a destra c’è Leris. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pisa è una costante, ancora un ko per i nerazzurri: con il Bologna la beffa è in extremis

