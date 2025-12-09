Venerdì sera Pisa in trasferta al Via del Mare settore ospiti chiuso ai tifosi nerazzurri

Lecceprima.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera il Lecce ospiterà il Pisa allo stadio Via del Mare per la quindicesima giornata di campionato, ma i tifosi nerazzurri non potranno assistere alla partita, poiché il settore ospiti resterà chiuso. Un incontro che si preannuncia decisivo per le zone alte della classifica, con le due squadre in cerca di punti importanti.

