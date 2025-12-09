Venerdì sera Pisa in trasferta al Via del Mare settore ospiti chiuso ai tifosi nerazzurri
Venerdì sera il Lecce ospiterà il Pisa allo stadio Via del Mare per la quindicesima giornata di campionato, ma i tifosi nerazzurri non potranno assistere alla partita, poiché il settore ospiti resterà chiuso. Un incontro che si preannuncia decisivo per le zone alte della classifica, con le due squadre in cerca di punti importanti.
LECCE - Nell’anticipo serale di campionato di venerdì prossimo, valido per la quindicesima giornata del girone di andata, Il Lecce tornerà tra le mura amiche dello stadio di Via del Mare per affrontare il Pisa, ma la compagine nerazzurra non potrà avere il supporto dei propri sostenitori.Resta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Aria Pulita di Sera ogni Venerdì alle 23 su Netweek - facebook.com Vai su Facebook
Divieto di trasferta per i tifosi del Pisa a Lecce - limits per i tifosi del Pisa nell'anticipo della 15esima giornata del campionato di Serie A in programma venerdì sera alle ore 20:45. Da leccesette.it
Morgan, sospeso il processo per stalking lettera43.it
Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà” lapresse.it
«Amareggiato per Landini. Non condanna la violenza, mi aspettavo le sue scuse» laverita.info
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro" ilfoglio.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it