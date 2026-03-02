Pisa battuto in casa anche dal Bologna | 0-1 Decide Odgaard al 90? Nerazzurri ormai nel baratro Pagelle

Il Pisa perde in casa contro il Bologna con il risultato di 0-1, grazie a un gol di Odgaard al 90° minuto. È la ottava sconfitta consecutiva per i nerazzurri alla Cetilar Arena. La partita si conclude con un colpo di testa decisivo al termine dei tempi regolamentari. Il Bologna si aggiudica così i tre punti in trasferta.

PISA – Ancora una sconfitta per il Pisa in casa, è l’ottava gara persa alla Cetilar Arena. La spunta il Bologna all’ultimo minuto del match con un gol di Odgaard che al 90' lascia partire un gol missile che regala la vittoria a Vincenzo Italiano. Dopo un buon avvio del Pisa, il Bologna comincia a prendere campo intorno alla metà del primo tempo. Un pizzico di imprecisione e di sfortuna, però, impediscono agli ospiti di andare all’intervallo in vantaggio. Al 24' Castro ha la prima grande chance del match: a seguito del mancato anticipo di Caracciolo, l’argentino si ritrova solo davanti a Nicolas, ma spara incredibilmente alto. Grazie poi ad un’imbucata illuminante di Moro, sempre Castro ci riprova al 35', colpendo questa volta il palo dalla destra dell’area di rigore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

