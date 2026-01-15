Prime Video presenta il primo trailer di The Bluff, un action-thriller atteso per il 2026. Il film vede protagonisti Karl Urban e Priyanka Chopra Jonas in una storia che coinvolge pirati e tentativi di redenzione. La pellicola promette una narrazione intensa e avvincente, arricchita da interpretazioni di rilievo e una trama ricca di tensione.

Prime Video ha diffuso il primo trailer di The Bluff, action-thriller in arrivo nel 2026 che vede Karl Urban e Priyanka Chopra Jonas nei ruoli principali. Il video è un concentrato di adrenalina, ambientazioni caraibiche e un mix di pirateria e vendetta che promette scintille. The Bluff Il trailer è un’esplosione di azione Il teaser mostra una ex pirata ( Priyanka Chopra Jonas ) che ha lasciato il mare per una vita tranquilla con la sua famiglia, ma il passato la raggiunge quando un vecchio nemico ( Karl Urban ) minaccia tutto ciò che ama. Il trailer alterna scene di combattimenti corpo a corpo, inseguimenti in barca, duelli con spade e momenti di tensione familiare, con un ritmo serrato e una colonna sonora che amplifica l’atmosfera da swashbuckler moderno. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Bluff | Karl Urban, Priyanka Chopra Jonas, pirati e redenzione nel primo trailer

