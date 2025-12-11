Mariano Deidda torna alle origini | ad Agrigento il concerto che trasforma Pirandello in canzone

Sabato 13 dicembre alle 20,30 il teatro Pirandello ospiterà un evento esclusivo che intreccia musica, parole e territorio. Mariano Deidda, cantapoeta sardo-portoghese che da anni dedica la propria arte ai grandi autori del Novecento, presenta il concerto “Mariano Deidda canta Pirandello –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il cantapoeta Mariano Deidda sarà ad Agrigento il 13 Dicembre al Teatro Pirandello e il 15 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, con due concerti live del tour "Girgenti-Deidda canta Pirandello" Sarà accompagnato da Laurent Filipe (tromba e filicorno), - facebook.com Vai su Facebook

