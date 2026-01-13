Teheran apre il canale con gli Usa | Pronti alla guerra ma trattiamo

Teheran ha avviato un canale di comunicazione con gli Stati Uniti, affermando di essere pronto al dialogo pur mantenendo una posizione ferma sulla questione militare. L’offerta di trattative arriva in un momento di forte repressione interna in Iran, mentre il governo americano riferisce di un contatto tra il ministro degli Esteri iraniano e un rappresentante degli Stati Uniti. La situazione resta complessa e in evoluzione.

Usa-Iran, l'offerta di dialogo con Washington arriva nel pieno della repressione interna. Secondo quanto riferito dal presidente americano Donald Trump, sabato, mentre in Iran era in corso la mattanza delle proteste, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe contattato Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente. L'obiettivo del messaggio era chiaro: tentare una de-escalation con gli Stati Uniti, dopo le minacce di un possibile intervento americano a sostegno dei manifestanti, o quantomeno guadagnare tempo in una fase di forte isolamento internazionale per Teheran.

Iran, Teheran: "Linee comunicazione con Usa sono aperte". Trump: "Vogliono negoziare" - Donald Trump annuncia la possibile svolta parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. adnkronos.com

