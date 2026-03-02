Pina Picierno, esponente del Partito Democratico, si trova al centro di un dibattito politico interno, mentre Elly Schlein è riconosciuta come la segretaria ufficiale del partito. La leader del Pd di rovescio, secondo alcune fonti, ha assunto un ruolo di rilievo all’interno del partito, rappresentando una linea diversa rispetto a quella della segretaria. La sua presenza si fa notare in questo scenario di divisioni e tensioni.

Esiste un Pd di diritto, e la segretaria riconosciuta è Elly Schlein. Ed esiste un Pd di rovescio e qui c’è un’altra donna al comando, la casertana Pina Picierno. Nella fenomenologia del dissenso capriccioso, un po’ pedante, tignosetto, Pina sta divenendo maestra assoluta. Eurodeputata del Pd, vicepresidente del Parlamento europeo, nel tempo ha acquisito una certa duttilità nell’utilizzo dell’antitesi come principio e destino del proprio agire. Capito che esistono parole che fanno casino, per esempio “ sei un putiniano “, meglio se a corredo di un contesto in cui sia presente la parola “ sinistra “, Picierno si infila in ogni dibattito in cui il Pd è sotto attacco (meglio se Elly in persona) per offrire agli astanti anche le proprie carocchiate sul capo del partito che comunque l’ha candidata e fatta eleggere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pina Picierno, la leader del Pd di rovescio, e la ripicca come upgrade nella carriera politica

Leggi anche: Pina Picierno insultata per l'intervento a Radio Atreju, il silenzio del Pd

Hannoun, Pina Picierno inchioda la sinistra: "Arresto di straordinaria importanza"Non è un caso che sia di Pina Picierno la prima voce del Partito democratico a commentare l'arresto di Mohammad Hannoun, il potentissimo presidente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pina Picierno.

Temi più discussi: Scudo democratico Non può esserci spazio per chi vuole portare nel mondo il disordine globale, dice Pina Picierno; Pina Picierno: Mercati aperti e digitale, serve un’Ue sovrana; Pina Picierno, vicepresidente Parlamento europeo: Odessa resiste, Ungheria schiava; Quale futuro per i dem: campo largo o baraccone?.

Referendum sulla giustizia, Pina Picierno: Nordio si trasforma in testimonial del no, dovrebbe assumere un tono più rispettosoLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Scudo democraticoNon può esserci spazio per chi vuole portare nel mondo il disordine globale, dice Pina PiciernoLa vicepresidente del Parlamento europeo si trova a Odesa per commemorare il quarto anniversario dell’invasione russa su larga scala: «Ci sono dei momenti in cui le parole non sono sufficienti, in cui ... linkiesta.it

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo in Italia, ha deciso di esprimere la propria vicinanza alla popolazione ucraina recandosi direttamente sul “campo di battaglia”. In collegamento da Odessa, a Esperienza Europa – David Sassoli durante l’e - facebook.com facebook

Europa Radicale manifesta a Odessa, 'un dovere civico e morale'. 'Serve scudo protettivo sui cieli dell'Ucraina'. Presente anche Pina Picierno #ANSA x.com