Hannoun Pina Picierno inchioda la sinistra | Arresto di straordinaria importanza

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è un caso che sia di Pina Picierno la prima voce del Partito democratico a commentare l'arresto di Mohammad Hannoun, il potentissimo presidente dell'Associazione palestinesi in Itali finito in manette a Genova insieme ad altre 8 persone accusate di finanziare Hamas e le sue attività terroristiche utilizzando le raccolte fondi umanitarie per Gaza e Palestina come una copertura. Non è un caso, si diceva, perché l'europarlamentare campana è forse la più lontana dalla linea pro-Pal senza se e senza ma imposta dalla segretaria Elly Schlein al dem ed è quindi la meno compromessa e la meno imbarazzata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

hannoun pina picierno inchioda la sinistra arresto di straordinaria importanza

© Liberoquotidiano.it - Hannoun, Pina Picierno inchioda la sinistra: "Arresto di straordinaria importanza"

Leggi anche: Terrorismo: Picierno, 'passaggio di straordinaria importanza'

Leggi anche: Lobby sionista? Si chiama democrazia. Cerno risponde a Hannoun e inchioda la sinistra pro islamisti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.