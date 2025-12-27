Hannoun Pina Picierno inchioda la sinistra | Arresto di straordinaria importanza

Non è un caso che sia di Pina Picierno la prima voce del Partito democratico a commentare l'arresto di Mohammad Hannoun, il potentissimo presidente dell'Associazione palestinesi in Itali finito in manette a Genova insieme ad altre 8 persone accusate di finanziare Hamas e le sue attività terroristiche utilizzando le raccolte fondi umanitarie per Gaza e Palestina come una copertura. Non è un caso, si diceva, perché l'europarlamentare campana è forse la più lontana dalla linea pro-Pal senza se e senza ma imposta dalla segretaria Elly Schlein al dem ed è quindi la meno compromessa e la meno imbarazzata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

