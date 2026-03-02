pilote israeliane contro gli ayatollah

Le pilote israeliane si sono schierate contro gli ayatollah, sfidando le restrizioni imposte dal regime di Teheran. In un contesto in cui spesso il mondo occidentale tace, queste donne si confrontano con le autorità iraniane sui cieli della capitale. La loro presenza rappresenta un gesto di resistenza in un ambiente che limita fortemente le libertà femminili.

Sono una trentina le pilote, navigatrici e tecniche delle Idf che stanno prendendo parte alle operazioni contro la Repubblica islamica: il loro è un "femminismo armato" a bordo degli F-16 Nel silenzio degli ambienti progressisti e sedicenti femministi dell'Occidente, nei cieli di Teheran le donne combattono davvero. Più di 30 tra pilote, navigatrici di combattimento e tecniche delle Forze di difesa israeliane hanno preso parte alle operazioni militari contro la Repubblica islamica. Un dettaglio che entra a far parte del lungo elenco della cronaca militare di questi giorni intensi, che però ha un forte significato simbolico. Come riportato dall'Adnkronos, una di queste combattenti, nome in codice "Major M", ha raccontato la sua esperienza al Daily Mail. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Gli ayatollah di nuovo sotto pressione, gli iraniani protestano contro la crisi economica: negozi chiusi e slogan anti regimeDa Teheran a Mashhad, fino a Qeshm: nessuna grande città iraniana viene risparmiata dalle contestazioni dei cittadini contro le difficoltà...

BREAKING: US & Israel Launch Operation Epic Fury Against Iran

